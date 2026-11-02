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Erzincan İl Emniyet Müdürü Doköz, birim amirleriyle güven çalışmalarını değerlendirdi

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Erzincan İl Emniyet Müdürü Doköz, birim amirleriyle güven çalışmalarını değerlendirdi
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda il genelindeki huzur ve güven çalışmaları değerlendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Doköz başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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