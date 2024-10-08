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Erzincan İl Emniyet Müdürü Baybaba, Özel Harekat ve Çevik Kuvveti Denetledi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Baybaba, Özel Harekat ve Çevik Kuvveti Denetledi
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini denetleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personele başarılar diledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan personeli denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müdür Zafer Baybaba personelle iş ve işleyişler hakkında bir süre istişare ederek, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Yerel Haberler Güvenlik Politika erzincan 3-sayfa

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