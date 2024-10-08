Erzincan İl Emniyet Müdürü Baybaba, Özel Harekat ve Çevik Kuvveti Denetledi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan personeli denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müdür Zafer Baybaba personelle iş ve işleyişler hakkında bir süre istişare ederek, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN