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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Muhammet Kurt'a veda yemeği düzenlendi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Muhammet Kurt'a veda yemeği düzenlendi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Muhammet Kurt'a tayini çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından düzenlenen yemeğe katılım sağlandı ve Kurt'a plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser Muhammet Kurt'a veda yemeği düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Muhammet Kurt'a tayini çıkması münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen veda yemeğine İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Müdür Yardımcıları ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.

Kenan Kurt, başarılı hizmetlerinden dolayı tayini çıkan komiser Muhammet Kurt'a plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Kurt, komiser Muhammet Kurt'a, Türk Polis Teşkilatı'nın bir ferdi olarak Erzincan'daki görev süreleri boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını, bundan sonraki yaşamında sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmesini temenni etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kenan Kurt Erzincan

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