En uzun gecede huzur nöbeti: Erzincan polis görev başında

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da vatandaşların huzur ve güvenliği için görev başındaydı. Kent genelinde gece boyunca denetim ve devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Erzincan'ın dört bir yanında asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyor.

Emniyet yetkilileri, "Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta, Erzincan'ın dört bir yanındayız. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gece boyunca devam eden uygulamalarla kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasının hedeflendiği belirtilirken, emniyet güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edildi. - ERZİNCAN