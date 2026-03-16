Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden drone uyarısı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, izinsiz drone uçuşlarının yasak olduğunu ve bu konuda uyarılarda bulundu. Drone uçurmanın izne tabi olduğu hatırlatılarak, cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları izinsiz drone (İHA) uçuşları konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ağırlığı fark etmeksizin tüm drone uçuşlarının izne tabi olduğu hatırlatıldı. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 144. maddesi gereğince izinsiz drone uçuran kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için drone uçuşları öncesinde ilgili birimlerden gerekli izinlerin alınmasının önemle rica edildiğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
