Erzincan'daki Trafik Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Temmuz'da Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Erzincan'da geçtiğimiz 23 Temmuz günü meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz ay 23 Temmuz'da Erzincan-Çağlayan kara yolu Çatalören köyü Beşiktaş mezrası mevkiinde meydana gelmişti. Sedat Yayla'nın (55) kullandığı 29 AZ 498 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Çatalören Köyü Beşiktaş mezrası mevkiinde karşı şeritten gelen S.G. (36) idaresindeki 34 GJA 717 plakalı otomobil ve E.D'nin (28) yönetimindeki 58 ACJ 796 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Sedat Yayla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayla'nın cenazesi Erzincan Güllüce köyünde toprağa verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.