Haberler

Erzincan'da kardan halı sahanın brandası çöktü

Erzincan'da kardan halı sahanın brandası çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akyazı Mahallesi'ndeki bir halı sahanın çatısı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken tesis kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da kar birikintisi nedeniyle halı sahanın brandası çöktü, kimse zarar görmedi.

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akyazı Mahallesi'nde bir halı saha çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken tesis kullanılamaz hale geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran kar yağışı, Erzincan'da yaşamı zorlaştırıyor. Aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran yağış, kent merkezinde hem ulaşımı hem de günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Erzincan merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı saha tesisinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar tabakasının ağırlığına dayanamayarak çöktü. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından tesis büyük hasar görürken, halı sahanın tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay sırasında tesis içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybının önüne geçti. Mahalle sakinleri, gece boyunca etkili olan yağışın ardından brandanın üzerinde ciddi miktarda kar biriktiğini, sabah ise büyük bir gürültü duyduklarını belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar

3-0 yenildiği maçın rövanşında az kalsın İtalyan devini eleyeceklerdi
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı

Çiftlik evindeki testereli vahşette yeni gelişme
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti