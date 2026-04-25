Erzincan'da velilere çocuk güvenliği eğitimi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla Bahçelievler Anaokulunda öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte velilere; çocukların bilmesi gereken temel güvenlik kuralları, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, anne-babalara düşen görev ve sorumluluklar ile internet ve bilgisayar oyunlarında karşılaşılabilecek riskler hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında ayrıca katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN

