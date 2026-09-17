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Erzincan’da uyuşturucuyu vücutlarında taşıyan 3 şüpheli yakalandı

Erzincan’da uyuşturucuyu vücutlarında taşıyan 3 şüpheli yakalandı
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Erzincan’da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında şüphelendikleri İ.D, F.G. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Hastaneye götürülerek röntgenleri çekilen şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahalenin ardından şüphelilerin vücutlarından 287 kapsül halinde toplam 2 kilo 770,83 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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