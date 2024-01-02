Erzincan'da Uyuşturucu Yetiştiricisi Yakalandı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiren bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiren bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Kemaliye ilçesinde 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 83 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 148 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet iklimlendirme sistemi ve yasadışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ekiplerce yakalanan şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN