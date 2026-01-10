Haberler

Erzincan'da 1 kilo 276 gram metamfetamin ele geçirildi

Erzincan'da 1 kilo 276 gram metamfetamin ele geçirildi
Güncelleme:
Erzincan'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir otobüste 'yutma yöntemi' ile taşınan 1 kilo 276 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir otobüste yapılan aramada 'yutma yöntemi' kullanılarak taşınan 1 kilo 276 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahısların üzerinde ve otobüste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, T.E., V.A.K. ve T.E. isimli şahıslara ait 156 adet kapsül içerisinde toplam 1 kilo 276,01 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilere 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem uygulandı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


