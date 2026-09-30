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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 930 gram skunk ele geçti

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Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 4 bin 193 sentetik ecza, 1 kilo 277,24 gram sentetik ecza hammaddesi, 5,55 gram esrar ve 930 gram skunk ele geçirildi; şüpheliler cezaevine gönderildi.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 bin 193 sentetik ecza, 1 kilo 277,24 gram sentetik ecza hammaddesi ile 5,55 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.S. ve H.Ç. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerin doğu illerinden batı illerine yönelik kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti ile sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarında ise 930 gram skunk ele geçirildi.

Bu operasyonda gözaltına alınan M.Ş. ve H.İ.K. de TCK'nin 188. maddesi kapsamında adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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