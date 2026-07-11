Haberler

Refahiye'de feci kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Refahiye'de feci kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bir genç öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunda Refahiye ilçesine bağlı Bulak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan 17 yaşındaki Mert Efe A. olay yerinde yaşamını yitirirken, İshak A., Emine A. ve Metin A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, vatandaşlar ile ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla önce Refahiye Devlet Hastanesi'ne, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ı şoke edecek gelişme
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Memurluk şartları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak