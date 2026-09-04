Erzincan'da Tır Dönüş Yaparken Aydınlatma Direğine Çarptı

Erzincan'da dönüş yapmak isteyen tırın dorsesi aydınlatma direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nermi Tombul Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen ve yolun dar olması nedeniyle manevra yapmakta zorlanan tırın dorsesi, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkte hasar oluştu.

Kaza nedeniyle tır bir süre cadde üzerinde yolu kapatırken, trafik akışında da aksama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik amacıyla cadde üzerindeki trafiği geçici olarak durdurdu.

Tırın bölgeden çıkarılması için çalışma yapan ekipler, aracı ters yönden yönlendirerek tahliyesini sağladı.

Tırın kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı