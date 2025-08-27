Erzincan'da Tabancayla Adam Vuran Saldırgan Yakalandı

Erzincan'da tabancayla 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şahıs kaçtığı evde özel harekat ve asayiş polislerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Olay, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saldırgan Ali Ciminli fırına giderek fırın sahibi Ahmet Çakmak'ı tabancayla göğsünden vurdu. Ardından da fırının hemen bitişiğinde bulunan marketin önünde market sahibi Ali Diyaroğlu'nu bacağından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Göğsünden vurulan Ahmet Çakmak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaçan saldırganın yakalanması için polis teyakkuza geçti. Kısa süre sonra saldırgan Ali Ciminli Mimar Sinan Mahallesinde evde kıstırıldı. Özel harekat ve asayiş şubesi polislerinin operasyonuyla saldırgan kıskıvrak yakalanarak zırhlı araçla emniyete götürüldü.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan tahkikat sürüyor. - ERZİNCAN