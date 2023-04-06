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Erzincan'da 'Seçim Güvenliği' toplantısı yapıldı

Erzincan'da "Seçim Güvenliği" toplantısı yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında "Seçim Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında "Seçim Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Erzincan'da 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda seçim sürecinde uyulması gereken mevzuat ile seçim gününde alınacak tedbirler anlatıldı. Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında düzenlenen toplantıya emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı. Toplantıda, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin Erzincan'da huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınacak tedbirler görüşülürken Güvenlik Şube Müdür Vekili Musa Sancar tarafından İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirlerine brifing verildi. - ERZİNCAN

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kenan Kurt 14 Mayıs Erzincan 3. Sayfa Haberler

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