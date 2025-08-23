Erzincan'da Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendiriyor

Erzincan'da Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendiriyor
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaparak vatandaşlara broşürler dağıttı.

Erzincan'da polis ekipleri çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşları bilgilendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekiplerce; vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
