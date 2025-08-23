Erzincan'da Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendiriyor
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaparak vatandaşlara broşürler dağıttı.
Erzincan'da polis ekipleri çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşları bilgilendirdi.
Bu kapsamda ekiplerce; vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN
