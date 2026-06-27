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Emniyetten çocuklara moral ve hediye desteği

Emniyetten çocuklara moral ve hediye desteği
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, karne alan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi ve karne sevincini paylaştı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, karne alan çocukların sevincine çeşitli hediyelerle ortak oldu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler İzzetpaşa Mahallesi'nde karne heyecanı yaşayan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklarla bir araya gelen polis ekipleri, hem karne sevincini paylaştı hem de çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Açıklamada, "Çocuklar bizim yarınlarımız. Onların her zaman yanındayız." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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