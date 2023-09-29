Erzincan'da park yüzünden çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da işyerinin önüne park edilen araç nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Kavga bıçaklı kavgaya dönüştü ve bir kişi yaralandı.

Erzincan'da işyerinin önüne park edilen araç nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 09. 00 sıralarında Erzincan merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, esnaf arasında işyerinin önüne park edilen araç nedeniyle başlayan kavga kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanların kalabalık olması üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin yaralandığı kavgada bir araç ve işyerinin camları kırıldı. Polis orantılı güç kullanarak tarafları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 5 kişi hastanede sağlık raporlarının alınmasının ardından polis merkezine götürüldü. - ERZİNCAN