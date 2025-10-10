Erzincan'da Otobüste Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Erzincan'da bir yolcu otobüsünde yapılan operasyonda, 6 bin 335 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizinde uyuşturucu bulan M.A., gözaltına alındı ve tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği destekli arama yapıldı. Aramada M.A., isimli yolcunun valizinde 6 bin 335 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa