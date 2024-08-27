Erzincan'da otobüs-motosiklet çarpışması: 1 ölü

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yolcu otobüsüyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişiden Cengizhan Yalçın hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan - Erzurum kara yolu hastane kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen kazada F.A'nın kullandığı yolcu otobüsü Taha K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Taha K. ile Cengizhan Yalçın ağır yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cengizhan Yalçın hayatını kaybetti. - ERZİNCAN