Erzincan'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı
Erzincan'da Sakaltutan Geçidi mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yolcular başka bir otobüsle kent merkezine götürüldü.
Erzincan'da Sakaltutan Geçidi mevkiinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yoldan çıktığı kazada can kaybı yaşanmadı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Trabzon istikametine seyir halinde olan E.E. idaresindeki 46 ALH 196 plakalı, 33 yolcu taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yol dışına çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yol kenarında bekletilen 33 yolcu, başka bir firmaya ait otobüsle kent merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.
Öte yandan kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN