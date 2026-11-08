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Erzincan'da oto tamir servisi sahibi Eski Sanayi Sitesi'nde ölü bulundu

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Erzincan'da oto tamir servisi sahibi Eski Sanayi Sitesi'nde ölü bulundu
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Erzincan'daki Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamir ve bakım servisinin 44 yaşındaki sahibi iş yerinde ölü bulundu. Dünden beri haber alamayan yakınlarının iş yerine gitmesiyle ortaya çıkan olayda polis inceleme yaptı; cenaze otopsi için morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da oto tamir ve bakım servisinin sahibi, iş yerinde ölü bulundu.

Olay, saat 07.30 sıralarında kent merkezindeki Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi'nin sahibi M. K'den (44) dünden bu yana haber alamayan yakınları, iş yerine gitti.

İş yerine giren yakınları, M. K'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M. K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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