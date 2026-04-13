Erzincan'da orman personeline silah kullanımı ve bakımı eğitimi
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü personeline silah kullanımı ve bakımı konusunda uygulamalı eğitim verdi. Eğitimde, güvenli silah kullanımı ve atış teknikleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından Erzincan Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik "Silah Kullanımı ve Bakımı" konularında uygulamalı eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara silahların güvenli kullanımı, bakım süreçleri ve atış teknikleri hakkında bilgi aktarıldı.
Program kapsamında düzenlenen uygulamalı atış eğitimiyle personelin teorik bilgilerini sahada pekiştirmesi sağlandı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı