Erzincan'da kar ve sis ulaşımı aksattı

Güncelleme:
Erzincan merkezde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sakaltutan ve Ahmediye geçitleri kar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Erzincan'da etkili olan olumsuz hava koşulları, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı aksattı. Merkezde sağanak yağış etkisini gösterirken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ve yoğun sis görüldü.

Kar yağışının etkili olduğu Sakaltutan Geçidi ile Ahmediye Geçidi, güvenlik gerekçesiyle tüm araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Karayollarının yol çalışmaları nedeniyle Erzincan-Sivas karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından yollar kontrollü ve kademeli olarak yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, sürücüleri özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve sis riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
