Erzincan'da Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Başlatıldı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde denetimlerine başladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi maksadıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Öte yandan, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN