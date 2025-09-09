Haberler

Erzincan'da Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Başlatıldı


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla okul çevresinde denetimlere başladı. Şüpheli şahıslar arandı, kafeler ve iş yerleri denetlendi.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul çevresinde denetimlerine başladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi maksadıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Öte yandan, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
