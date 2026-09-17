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Erzincan’da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Erzincan’da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
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Erzincan’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Jandarması Timleri tarafından kent genelinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" yapıldı.

Denetimlerde, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması ve okul çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması amaçlandı.

Okul önlerinde ve öğrenci servis araçlarında gerçekleştirilen kontrollerde, servis araçlarının güvenli ve mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı denetlendi.

Ekipler ayrıca sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Yetkililer, eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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