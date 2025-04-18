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Erzincan'da öğrencilere siber güvenlik eğitimi

Erzincan'da öğrencilere siber güvenlik eğitimi
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Erzincan'da öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaları için farkındalık eğitimi verildi.

Erzincan'da öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaları için farkındalık eğitimi verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Eğitimlerde, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığının zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı nasıl önlem alınması gerektiğini anlatırken, sosyal medya bağımlılığının öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarına etkileri üzerinde durdu. Ayrıca yasa dışı bahis ve siber zorbalık gibi suçların bireylere maddi ve manevi zararlar verebileceği vurgulandı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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