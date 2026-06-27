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Mideye gizlenen uyuşturucu Erzincan'da ele geçirildi

Mideye gizlenen uyuşturucu Erzincan'da ele geçirildi
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Erzincan'da düzenlenen narkotik operasyonunda 983,18 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da düzenlenen narkotik operasyonunda 983,18 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında durdurulan K.H. ve V.H. isimli şüphelilerin midelerinde, kapsül halinde toplam 983,18 gram metamfetamin (100 adet kapsül) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.H. ve V.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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