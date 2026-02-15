Erzincan'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Erzincan'da 200 kişiye uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme eğitimi verilerek farkındalık broşürleri dağıtıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Seminerler; Akşemsettin Kız Kur'an Kursu eğiticileri ve kursiyerlerine, KYK Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu personeline, Demirkent Mahallesi Şehitler Camii Çay Bahçesi'nde mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerine, KYK Piri Sami Öğrenci Yurdu personeline, Erzincan İl Halk Kütüphanesi personeline yönelik gerçekleştirildi.

200 katılımcıya; kolluk kuvvetlerinin haber alma kaynaklarının artırılması ve uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Uyuma" ve "Narvas" projeleri kapsamında eğitim verildi.

Program sonunda katılımcılara proje tanıtım broşürleri dağıtılarak farkındalığın artırılması hedeflendi. - ERZİNCAN