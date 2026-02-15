Haberler

Erzincan'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Erzincan'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ile mücadele seminerlerinde 200 kişiye bilgilendirme yapılarak farkındalık broşürleri dağıtıldı. Seminerler, farklı kurum ve kuruluşlardan katılımcılara yönelik gerçekleştirildi ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Uyuma' ve 'Narvas' projeleri kapsamında eğitim verildi.

Erzincan'da 200 kişiye uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme eğitimi verilerek farkındalık broşürleri dağıtıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Seminerler; Akşemsettin Kız Kur'an Kursu eğiticileri ve kursiyerlerine, KYK Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu personeline, Demirkent Mahallesi Şehitler Camii Çay Bahçesi'nde mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerine, KYK Piri Sami Öğrenci Yurdu personeline, Erzincan İl Halk Kütüphanesi personeline yönelik gerçekleştirildi.

200 katılımcıya; kolluk kuvvetlerinin haber alma kaynaklarının artırılması ve uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Uyuma" ve "Narvas" projeleri kapsamında eğitim verildi.

Program sonunda katılımcılara proje tanıtım broşürleri dağıtılarak farkındalığın artırılması hedeflendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor

Bahar havası bitiyor! Tarih belli, her şey tepetaklak olacak
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar