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Erzincan'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

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Erzincan'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü
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Erzincan'da Bahçelievler Mahallesi 57. Sokak'taki müstakil evin odunluk bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, polis yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Erzincan'da müstakil bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 57. Sokak'taki müstakil evin odunluk kısmında çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çevredeki binalara sıçraması önlendi.

Ekiplerce bölgede soğutma çalışması yapılırken, polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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