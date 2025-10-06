Haberler

Erzincan'da Motosikletten Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

74 yaşındaki Mustafa Şenyurt, motosiklet sürerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde meydana geldi.

Olay, Erzincan'ın Çağlayan Beldesi Şelale Mahallesi yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şelale Mahallesinde bir süre arkadaşlarıyla birlikte kahvede oturan Mustafa Şenyurt, daha sonra motosikletine binerek ikamet ettiği Değirmenli köyüne dönmek için yola çıktı. Yolda motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren Şenyurt, motosikleti durdurup yolun kenarına oturmaya çalıştığı esnada yere yığılarak hayatını kaybetti.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Şenyurt'un nabzının atmadığını belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
