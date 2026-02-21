Haberler

Erzincan'da motosiklet kazası

Erzincan'da motosiklet kazası
Güncelleme:
Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü M.T. yaralandı. Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde yaşandı. 24 ABJ 568 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan M.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek dengesini yitirdi. Kontrolden çıkan motosiklet savrulurken sürücü asfalt zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN

