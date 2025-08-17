Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı

Erzincan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da motosikletiyle otomobile çarpan 24 yaşındaki E.D. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da motosikletiyle otomobile çarpan genç adam yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AAG 333 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 24 ABH 629 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.D. yola savruldu.

Olayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.D.'yi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.