Haberler

Erzincan'da motosiklet ile taksi çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABY 428 plakalı motosiklet ile 24 T 0058 plakalı ticari taksi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

