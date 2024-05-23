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Erzincan'da minibüs kazası: Sürücü yaralandı

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs yan yattı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde minibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarından Kemah - İliç kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pazarcılık yapan Nurettin Taylan idaresindeki minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürüsü Taylan yaralandı. Ambulansla İliç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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