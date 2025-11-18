Haberler

Erzincan'da Kömür Ocağında Metan Gazı Yangını: 2 İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Erzincan'ın Çayırlı ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen metan gazı yangınında 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesi sınırlarında bulunan bir kömür ocağında gece saatlerinde metan gazı nedeniyle çıkan yangında 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çayırlı ilçesinde kömür çıkarılan maden ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, metan gazından çıkan yangında Ömer Minik ve Hamza Kumru isimli işçiler yanarak yaralandı. Yaralı işçiler arkadaşları tarafından ana yola taşındıktan sonra ambulanslarla Erzurum'da Yanık Ünitesi bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. İşçilerin vücutlarının büyük bölümünde ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili kömür ocağında inceleme başlatılırken kaymakamlık tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. - ERZİNCAN

