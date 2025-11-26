Haberler

Erzincan'da Kayıp Erdoğan Koşan'ın Cansız Bedeni Bulundu

Erzincan'da Kayıp Erdoğan Koşan'ın Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Erzincan'da 45 gündür kayıp olan Erdoğan Koşan'ın cenazesi, Mercan Deresi yakınlarında yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzincan'da 45 gündür kayıp olarak aranan Erdoğan Koşanın (40) cansız bedeni, Mercan Deresi yakınlarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Koşan'ın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Komando birlikleri, kadavra köpeği eşliğinde yaptıkları arama-tarama faaliyetinde Koşan'a ait bazı eşyalara ulaştı. Ardından bölgede yapılan detaylı incelemede, sulama kanalında bir ceset tespit edildi.

Komando ekipleri tarafından çıkarılan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
