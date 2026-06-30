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Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kırklar Caddesi ile Fevzipaşa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 EU 643 plakalı hafif ticari araç ile 24 ACB 304 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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