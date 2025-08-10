Erzincan'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Erzincan'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Hamidiye Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, vatandaşların ihbarıyla fark edildi ve ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti.

Erzincan'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangın mahalline gelerek müdahale etti. Korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yaptı. Yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.