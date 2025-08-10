Erzincan'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Erzincan'ın Hamidiye Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, vatandaşların ihbarıyla fark edildi ve ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti.
Hamidiye Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangın mahalline gelerek müdahale etti. Korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yaptı. Yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa