Erzincan'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulaması Gerçekleştirildi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 1750 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 138 araç kontrol edildi ve umuma açık işyerleri denetlendi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 13 ekip 66 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamada; 1750 şahsın GBT sorgusu yapılarak 138 araç/araç sürücüsü kontrol edildi, 2 yoklama kaçağı olduğu tespit edilen şahsa tebliğ yapıldı.
Uygulamada, 35 umuma açık işyeri, 66 metruk bina ve 16 park bahçe denetlenerek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa