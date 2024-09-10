Erzincan'da Huzur Operasyonu: 13 İş Yerine İdari Yaptırım Uygulandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 38 ekip 126 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan 24" uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada; 94 iş yeri denetlendi. Bin 120 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Öte yandan kapalı alanda sigara içmek, sigortasız işçi çalıştırmak, ruhsatsız faaliyet göstermek, mesul müdür bulundurmamak ve eksik yetki belgesi ile faaliyet göstermekten 13 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada "Halkımızın huzuru için suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN