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Erzincan'da Huzur Operasyonu: 13 İş Yerine İdari Yaptırım Uygulandı

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Huzur Erzincan 24' uygulamasında, 94 iş yeri denetlendi ve bin 120 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 13 iş yerine ise idari yaptırım uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 38 ekip 126 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan 24" uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada; 94 iş yeri denetlendi. Bin 120 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Öte yandan kapalı alanda sigara içmek, sigortasız işçi çalıştırmak, ruhsatsız faaliyet göstermek, mesul müdür bulundurmamak ve eksik yetki belgesi ile faaliyet göstermekten 13 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada "Halkımızın huzuru için suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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