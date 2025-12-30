Haberler

Erzincan'da yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Erzincan'da yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yılbaşı öncesi gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Marketler, pastaneler ve alkollü içecek satışı yapan işletmeler titizlikle kontrol ediliyor. Alo 174 Gıda Hattı'nın 7/24 hizmet verdiği hatırlatılıyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla gıda denetimlerini artırdı.

Kent genelinde yürütülen denetimlerde; marketler, pastaneler, tatlı ve kuruyemiş satış noktaları ile alkollü içecek satışı yapan işletmeler titizlikle kontrol ediliyor. Denetimlerde özellikle hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluğu inceleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker'in de sahada katıldığı denetimlerde, gıda güvenliğinden taviz verilmeyeceği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı'nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlattı.

Denetimlerin yılbaşı süresince aralıksız devam edeceği belirtilirken, amaçlarının vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yılbaşı geçirmesini sağlamak olduğu ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi