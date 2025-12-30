Erzincan'da yılbaşı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla gıda denetimlerini artırdı.

Kent genelinde yürütülen denetimlerde; marketler, pastaneler, tatlı ve kuruyemiş satış noktaları ile alkollü içecek satışı yapan işletmeler titizlikle kontrol ediliyor. Denetimlerde özellikle hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluğu inceleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker'in de sahada katıldığı denetimlerde, gıda güvenliğinden taviz verilmeyeceği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı'nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlattı.

Denetimlerin yılbaşı süresince aralıksız devam edeceği belirtilirken, amaçlarının vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yılbaşı geçirmesini sağlamak olduğu ifade edildi. - ERZİNCAN