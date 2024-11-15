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Erzincan'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Verildi

Erzincan'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Verildi
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Erzincan Kemaliye İlçesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilinçlendirme yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Erzincan'ın Kemaliye İlçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele Eğitimleri" kapsamında" En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Kemaliye İlçesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenen eğitime kurum müdürleri ile personelleri, anne ve anne adayları katıldı. Eğitimde" En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitiminin yanı sıra broşür dağıtılarak katılımcılara, "UYUMA" uygulaması anlatıldı, aynı zamanda katılımcıların telefonlarına uygulamanın kurulumu da yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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