Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, bölgedeki düzensiz göçle mücadele çalışmaları ve yeni tedbirler ele alındı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Toplantıya Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve Kars valileri katılım sağladı. Toplantıda, bölge genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınarak, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınması planlanan yeni tedbirler değerlendirildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa