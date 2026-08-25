Erzincan'da Çatıda Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
Erzincan'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde bir apartmanın çatısına çıkan yavru kedi, aşağı inemeyince mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak kediyi güvenli şekilde kurtardı.
Erzincan'da apartman çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yavuz Selim Mahallesi 199. Sokak'taki bir apartmanın çatısında kedi bulunduğu ve aşağıya inemediği ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede adrese ulaştı.
Ekipler, çatıya çıkarak mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı