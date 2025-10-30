Erzincan'da Canlı Hayvan Yüklü Çekici Devrildi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde canlı hayvan yüklü çekici devrildi. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, 2 hayvan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İliç ilçesinden Elazığ istikametine seyir halinde olan 25 HA 722 plakalı kamyonet, yolda arıza yapınca 33 NPT 05 plakalı çekiciye yüklenerek taşınmaya başlandı. Ancak gece saat 02.00 sıralarında Ariki Mahallesi yakınlarında hayvanların başka araca aktarılması için durulan noktada, hareketli yük nedeniyle çekici devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak, gerekli incelemelerde bulundu. Devrilen çekicideki hayvanlar başka araçlara aktarılırken, 2 hayvanın ayağının kırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili yapılan incelemede, çekicide canlı hayvan taşındığını gösteren uyarı levhası ve reflektör bulunmadığı tespit edildi. Eksiklikler nedeniyle sürücüye idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN