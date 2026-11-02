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Erzincan'da bisikletli çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastaneye kaldırıldı

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Erzincan'da bisikletli çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Erzincan'da bisikletli çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastaneye kaldırıldı
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Erzincan'da ara yoldan ana yola bisikletiyle çıkmaya çalışan çocuğa otomobil çarptı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, sağlık ekiplerinin ikna çabasıyla ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzincan'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan ana yola bisikletiyle çıkmaya çalışan E.S'ye otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, hastaneye götürülmesi için ailesi ve sağlık ekiplerince bir süre ikna edilmeye çalışıldı.

Daha sonra ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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