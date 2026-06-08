Erzincan'da narkotik bilgilendirme: 1.535 vatandaşa ulaşıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde bin 535 vatandaşa ulaşıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Narkorehber" ve "Narkonokta" faaliyetleri kapsamında Menderes Mahallesi Çay Ocağı, Şehit Kenan Ardıç İlkokulu ve Erzincan Millet Bahçesi'nde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, kolluğun haber alma kaynaklarının artırılması ve gençlerin uyuşturucudan korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi.

Ekipler tarafından toplam 1.535 kişiye, "Narkoanne", "UYUMA" ve "NARVAS" projeleri tanıtılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı