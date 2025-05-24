Erzincan'da Bekçiler 8 Aylık Bebeği Kurtardı

Erzincan'da Bekçiler 8 Aylık Bebeği Kurtardı
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Hareket halindeki aracın içinde 8 aylık bebeğin boğazına yiyecek takıldı. Aile, yardım istemek için aracı durdurdu. Erzincan'daki bekçiler, Heimlich manevrası ile bebeği kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'da hareket halindeki aracın içinde 8 aylık bebeğin boğazına yiyecek takıldı. Aracı durdurarak çevreden yardım isteyen ailenin imdadına bekçiler yetişti. Bekçilerin Heimlich manevrası ile kurtardığı bebeğin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki aracın içinde 8 aylık bebeğin boğazına yiyecek takıldı. Panikle aracı durduran ve çevreden yardım isteyen ailenin imdadına Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bekçiler yetişti. Bekçiler görev yerlerine gittikleri esnada aracı fark ederek müdahale etti. Bekçiler, boğazına yiyecek takılan bebeği Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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